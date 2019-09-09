韓粉稱中共哪有不好 財經女神：沒遇到都只是小問題

2019-09-09 17:57

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨晚在新北進行造勢，號稱有35萬人參與，對此，美女財經專家胡采蘋今於臉書發文感嘆，韓粉長輩溝通時常以「被中共統治有什麼不好！那麼大的國家都是會有一些小問題」來回應，她發文指出「發生在別人身上的問題跟自己無關，只要不是很多人遇到了，都只是小問題。」

胡采蘋貼文指出，跟韓粉長輩溝通時，長輩講到最後講不過，就會使出大絕招：「被中共統治有什麼不好！」當晚輩們回應有哪些不好以後，長輩們再稱：「那麼大的國家都是會有一些小問題。」胡采蘋指出，其實我們都知道那不是小問題，即使是計算絕對級的數量都不能算小，例如豬肉漲價、人民幣暴跌、大面積公司破產、失業率創下新高，她指出，微小的數字所影響的人數難以想像，問題從來就不小。

就算是真的小問題，在絕對數量上只有很少數人發生的問題，例如14億人裡面只有數百名人權律師入獄，像這種「小問題」，其實徹底暴露了「我們這一代人所受的教育，跟戒嚴教育的天差地別」。

胡采蘋表示，我們這一代人是在人權教育中長大，知道每一個受苦、受迫害、被不公平對待的，有可能就是自己，我們只是因為幸運，不是受害者，不是那個倒楣的江國慶或洪仲丘。

她指出，每一個「小問題」可能就發生在自己身上，而發生在自己身上時，就是巨大無比的，一個人的命運，一個人一身、一生的問題；最後她強調，「然而在沒有人權教育的人心裡，發生在別人身上的問題跟自己無關，只要不是很多人遇到了，都只是小問題」。

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