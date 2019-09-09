台美關係增溫 陳唐山：美國已認清中共本質

2019-09-09 17:04

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕前外交部長、遠景基金會董事陳唐山8日在東京舉辦的「台灣主權紀念講演會」中表示，美國國防部今年6月發表的印太戰略報告首次公開把台灣視為國家，顯示川普總統很重視台灣在印度太平洋戰策上扮演的角色，他認為川普上台後，美國最大的轉變就是認清經濟發展已無法改變中共的專制本質，美國皮尤研究中心8月公布最新民調也顯示，有81%的美國人認為中國的軍事成長是最大的威脅。

陳唐山應日本台灣醫師會主辦、全日本台灣連合會協辦的「台灣主權紀念講演會」，以「現階段台灣的危機與轉機」為題發表演講，分析台美最新關係。他指出，川普上任後與蔡英文總統通電開始，台美關係一直往正面方向發展。包括蔡英文7月出訪加勒比海友邦過境美國紐約和丹佛、台灣駐美的「北美事務協調委員會」也正式更名為「台灣美國事務委員會」（TCUSA），美國國防部今年6月發表的印太戰略報告，將台灣、新加坡、紐西蘭和蒙古列為值得信賴且有能力的美國伙伴，首次公開把台灣視為國家，南韓東亞日報還以此報導美國一中政策已轉變。

陳唐山於1964年留美，1972年拿到普渡大學地球理學博士，後來進入美國國家海洋暨大氣總署研究氣象衛星，因為閱讀了日本出版的「台灣青年」而投入台獨運動，被國民黨列為黑名單，解嚴後返台從政，由於曾在美國政府工作，與美國兩黨政要都有交情。

對於北美事務協調委員會正名一事，陳唐山感觸良多地表示「光改這個名字，我們等了40年」。陳唐山表示，有一次卜睿哲和葛萊儀來台開會，他在會中故意提問，美國自從1979年與台灣斷交後從未用「ROC」來稱呼台灣，美國在台協會（AIT）用的也是台灣，最近美國對台灣有很多友好的表示，是不是暗示「時間到了，我們可以用台灣」，美國駐台單位用「AIT」，台灣駐美單位是否可改名為「TIA」？結果卜睿哲和葛萊儀異口同聲馬上說「NO，NO，NO」，讓陳唐山嚇了一跳。

陳唐山說，沒想到駐美單位最近就正名為「TCUSA」名稱中有台灣也有美國，陳唐山研判，卜睿哲和葛萊儀都是民主黨的，他們說「NO」的背後可能與黨有關。

不只民主黨政要友台，陳唐山也舉曾任印第安納州的美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧和美國在台協會處長酈英傑都曾公開讚美台灣，酈英傑還說，台灣是美國實現自由開放印太願景的最佳伙伴。陳唐山也指出，台灣在印太戰略中該扮演什麼角色是一個要考慮的問題，他認為，蔡英文總統提的「新南向政策」事實上就是與印太戰略有關。

另外，在台日關係上，陳唐山指出，日本現階段要制定日版「台灣關係法」有相當的難度，不過日、台可從既有框架中逐步發展官方交流，他舉例指出，今年3月台日美共同主辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）打擊公私部門貪瀆研習營，GCTF是台美既有的合作框架，日本官方今年首次參加，陳唐山認為，這是一個很好的開始。

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