陳菊遭柯P失言「胖國瑜」 呂秋遠曝陳菊「過去事蹟」回擊！

2019-09-09 00:31

〔即時新聞／綜合報導〕日前台北市長柯文哲酸「陳菊是比較肥的韓國瑜」，引發失言爭議，律師呂秋遠對此相當不滿，發文曝光陳菊的過去事蹟，並反問柯文哲：你跟我說，陳菊是比較胖的韓國瑜？

呂秋遠在臉書上PO出美麗島事件大審的檔案照片，而圖中一位就是前高雄市長陳菊。呂秋遠詳述過去，表示1979年12月10日，當時的黨外雜誌美麗島在國際人權日發起遊行與演講，宣揚民主與自由，當時台灣戒嚴了30餘年，看簡體字書，判刑；聽中國廣播，判刑；研究馬克思主義，判刑；主張共產主義，死刑。

呂秋遠說，黨外人士在那天晚上主張解除戒嚴、要民主、要自由，而當時場景便如同現今香港。特首不能直選、議員只有部分可以選、報紙挺警察、演藝人員挺警察、輿論挺警察，這些黨外人士包括陳菊，面對國家機器的迫害都坦然赴死，呂秀蓮、陳菊當時都一一入獄，而陳菊則是1986年才出獄。

呂秋遠提到，29歲的陳菊在獄中寫下遺書，其中一段是：「願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉—台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民。」

呂秋遠反問柯文哲「你跟我說，陳菊是比較胖的韓國瑜？」並怒批「要說這句話之前，先衡量自己能不能在當年肅殺的台灣，站出來呼籲解除戒嚴、冒著死刑的威脅，仍然可以在29歲的芳華，寫下一段鼓舞後人的文字吧」。

呂秋遠表示，要批評陳菊的政績好壞都可以，不過請謙卑與厚道地面對民主與歷史，看看自己在29歲的時候，是否願意對抗獨裁政權，坦然自若的面對國家機器的判刑，絕不認罪。

呂秋遠最後強調，「如果要問我，什麼是台灣價值，這些人願意以生命，毫不妥協的硬頸守護心中最愛的台灣，這就是台灣價值。」

呂秋遠臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法