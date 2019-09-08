台中「抗中保台」拚立委 林佳龍盼全壘打：挺小英守護台灣

2019-09-08 22:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕「保台抗中」立委參選團隊就位，蔡英文台中市競選總部主委林佳龍今（8）日在臉書呼籲「2020重點不是哪個政黨贏，而是台灣必須贏！」民進黨組「抗中保台」聯盟，提名新人跟年輕人連結，連任者打政績，讓新舊立委參選人產生相加相乘的效果。不少民眾也留言加油，表示「用選票打趴在台親中勢力，讓中國知道台灣人守護民主自由的決心和意志」。

林佳龍表示，「2020重點不是哪個政黨贏，而是台灣必須贏！」有幸擔任蔡英文總統連任台中競選總部主委，與民進黨主席卓榮泰及競選總幹事蔡其昌、競選決策小組召集人蘇嘉全，在台中推出「抗中保台」的跨黨派隊伍。

林佳龍說，民進黨組「抗中保台」聯盟，提名新人跟年輕人連結，連任者打政績，讓新舊立委參選人產生相加相乘的效果，包括第一選區蔡其昌、第二選區台灣基進黨陳柏惟、第三選區無黨籍爭取連任洪慈庸、第四選區張廖萬堅、第五選區新人民進黨交大博士助理教授莊競程、第六選區黃國書、第七選區何欣純、第八選舉區翁美春，團結一起守護自由民主。

林佳龍強調，明年選戰攸關台灣未來要往那裡走，是選擇成為下一個「一國兩制」的犧牲品，還是主權獨立民主繁榮的國家，也懇請台灣人民團結支持蔡英文總統繼續捍衛台灣主權，支持「抗中保台」立委候選人，共同守護台灣的民主自由。

許多民眾也紛紛在臉書留言說「用選票打趴在台親中勢力，讓中國知道台灣人守護民主自由的決心和意志」。也有人為團隊加油，表示「台中全贏，台灣全勝」、「抗中保台，一定要贏，一棒揮出全壘打」、「有台灣心的人才會想要建設這塊土地」、「深入基層，加倍努力，感動人心！」、「台灣不能成為今日的香港」。

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