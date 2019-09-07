「桃園賈靜雯」選立委 議會漂亮寶貝拚更上層樓

2019-09-07 19:00

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議員萬美玲，此次代表國民黨角逐桃園市第四選區立委，迎戰民進黨現任立委鄭寶清；萬美玲在政壇素有「漂亮寶貝」美譽，還被網友稱為「桃園賈靜雯」，長期耕耘教育領域議題，加上勤跑基層奠定基礎，本屆議員選區在桃園區狂掃2萬3901票，拿下全市最高票，順利五連霸。

值得一提的是，萬美玲人美心也美，此次選舉補助款可領71萬餘元，平時熱心公益就熱心公益的萬美玲，特別在新年前將選舉補助款分別捐給6個兒少相關社福團體，與她選舉的主題「孩子的未來，你我的希望」相互輝映。

事實上，早在未升格前萬美玲就有「更上層樓」想法，但桃園區有黨籍立委楊麗環，由於黨內有禮讓現任慣例，讓萬美玲一直無法出線，直到本屆立委選舉，楊麗環以些許票數落選，去年又脫黨參選桃園市長遭退黨，萬美玲順勢而起，雖然黨內初選遇到網紅議員「村長」詹江村，仍在民調中順利出線獲國民黨提名。

此次桃園區立委選舉，萬美玲挾全市最高票市議員挑戰政壇老將鄭寶清，預料將是一場激戰，萬美玲仍以教育為主軸，打出「孩子的未來，你我的希望」，並喊出「桃園富足，孩子幸福」。

鄭寶清則是強調，3年多以來為桃園爭取到的重大建設，工程規模高達3000億元，這些都是未來桃園要蛻變的重大建設。

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