初選失利後首度表態 郭台銘：正準備參選2020

2019-09-07 18:17

〔財經頻道／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘在國民黨初選失利後，儘管檯面下仍動作頻頻，卻始終不願證實是否獨立參選。但郭台銘今天向日媒首度表態，他正在準備參選總統，但尚未做出最終決定。

郭台銘今天向《日經新聞》表示，他仍在準備，仍在做是否參選的最後評估，「在做出決定前，我必須做好充分準備，並有信心能夠勝選。」這也是郭台銘在國民黨初選落敗後，首度談及他對參選總統的企圖，而登記參選總統的最後期限為9月17日。

報導引述郭台銘的說法，如果他勝選，他計畫帶領1000個台灣製造業者投資美國，從半導體業到工具機業，並希望極大化台灣與日本之間的商業合作。

郭也在訪談中表示，台灣需要一個能夠帶來「和平與經濟成長」的領導人，並暗批總統蔡英文「誤判」與中國之間的關係。

郭台銘也談到，因為過去富士康在中國的投資，他和不少中國政治高層認識多年，包含中國國務院總理李克強、中國全國政協主席汪洋等人，「他們知道我們如何兌現我們做出的承諾，富士康從未拖欠任何員工薪水。」

對於兩岸議題，郭台銘也表示，「只要兩岸保有互信關係，我就不會走向獨立這條路，那他們又怎麼會想要攻擊台灣？」郭強調，目前中國面臨許多問題，包含貿易戰、新疆和香港，「只要不推獨立，台灣就不會是他們的優先議題。」

郭台銘也認為，台灣在美中貿易戰中扮演了關鍵角色，台灣應該要拓展在美國商機的同時，確保在中國的市佔。「我們可以為G2建立供應鏈，一個給美國，一個給中國。」

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