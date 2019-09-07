柯P向毛澤東學習？ 作家解析3大項相似點

2019-09-07 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲連日引發爭端，近期先是洩露名模林志玲懷孕，昨天又稱總統府秘書長陳菊是「陳菊是比較肥的韓國瑜」，臉書掀起一波退讚潮，今天粉絲數已經低於200萬。對此，作家顏擇雅說，柯文哲是台灣唯一愛引用毛澤東自勉兼勉人的政治人物。

顏擇雅今天在臉書上表示，台灣唯一愛引用毛澤東自勉兼勉人的政治人物就是柯文哲，柯文哲向毛澤東學習，有許多實例，像是一日雙塔、爬七星山，都有毛澤東泳渡長江的影子，都是用體能炫耀來展現政治意志力。

顏擇雅指出，毛澤東的「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，柯文哲學這點的最新動作就是柯郭王合作，但這動作卻沒幫到柯，主要原因是獨裁者有辦法統一思想，因此人民對於他三番兩次把前盟友變敵人不會覺得奇怪，「錯的一定是劉少奇、林彪，不可能是毛，但自由社會不可能統一思想，所以這招用兩次就老了，只會讓柯的新『盟友』知道要保持距離，提防被他背刺。」

另外，柯文哲還有學毛澤東的一點，顏擇雅說，就是「用語粗鄙」，毛曾在廬山會議要大家發言「把屁放出來，把屎拉出來」，寫詩詞也有「不須放屁」之句。顏擇雅點出柯文哲曾說過：「國家願景主權意識都是屁話」、「人生而平等這句話其實是放屁」、同性接吻「關你屁事」、世大運沒收台灣旗「關我屁事」、陳思宇遞辭呈「何必脫褲子放屁」。

顏擇雅強調，對岸尚且知道這種風格不該延續，台灣難道要容許它存在？柯文哲粉絲專頁還沒退讚的記得去退一下，「舉手之勞 ，改變成真」。

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