「淡水蔡依林」爭取連任 吸睛外型不納入競選策略

2019-09-07 13:59

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市第1選區（淡水、八里、石門、三芝、林口、泰山）立法委員呂孫綾將挑戰2020立委連任，從政初期因亮麗外型被封為「淡水蔡依林」，但有選民認為，若要在立法院戰場突破重圍替人民發聲，吸睛外型恐不一定那麼吃香。呂孫綾強調，明星臉封號雖然獲得不少關注，競選策略仍會以政績表現為主。

呂孫綾2015年獲提名投身立委選舉，順應當年民氣，2016年一舉扳倒國民黨3連霸立委吳育昇，28歲首度進軍政壇，成為該屆全國最年輕的立委。她坦言，「淡水蔡依林」稱號雖然能讓地方民眾更容易記住或是拉近距離，但也曾被不少毒舌網友大批「根本不像」、「像蔡依林她媽」。

儘管呂孫綾亮麗外型能吸引目光，但仍有選民認為，顏值只是附加作用，主要還是看資歷和政績，而呂孫綾年紀較輕，在立法院是否能展露頭角，替選民爭取福利才是關鍵。

面對2020不少選區都將大打美女牌，呂孫綾笑說，自己其實不自認是高顏值，只是招牌笑容可以帶來更多親和力。她強調，外型從來就不是主打的競選策略，頂多只能有加分效果，主要還是著重在3年多來的政績表現，希望能獲得選民肯定。

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