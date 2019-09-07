獨家》軍事外交突破！三軍儀隊明年以國名參加世界儀隊錦標賽

2019-09-07 10:05

〔記者羅添斌／台北報導〕政府高層官員指出，台美軍事外交有重大突破，在美方支持下，國防部明年5月將首度以中華民國國防部三軍儀隊名義丶派出三軍儀隊隊員組團赴美國參加2020年世界儀隊錦標賽，為我國派出參賽的官方代表團。相關經費是以國防預算支應，10位三軍儀隊隊員屆時將著軍禮服操槍，分別要在團體賽及個人賽事與各國儀隊隊員同場競技。

高層官員並且表示，美方已向我方表達堅定支持我國以正式國名參賽的立場，不會受到任何外力的干擾，包括中國可能採取的抗議行動在內。

國防部今天證實，本案是以中華民國國防部三軍儀隊名義參賽。國防部三軍儀隊預劃於2020年5月份，派遣官兵代表10員（著軍禮服），赴美國邁阿密地區參加世界儀隊錦標賽，除爭取佳績外，並藉與各國參賽人員交流，吸取國外優點，拓展國際能見度，籲請國人予以支持。

相關人士說，近年來軍方儀隊隊員多次以個人名義參與世界儀隊錦標賽，其中，前海軍儀隊上兵蘇祈麟在2018年參加世界儀隊錦標賽，並以「矇眼接槍」絕技獲得第4名及創辦人特別獎殊榮，蔡英文總統特別在總統府接見蘇忻麟，表揚其優異表現；今年2019年則是由空軍儀隊黃士宸下士接棒代表參賽，黃士宸在比賽中因遭手部遭刺刀割傷而掉槍，但整體表現依舊亮眼，最後以第9名結束賽事。

國防部長嚴德發對於儀隊隊員參與國際競賽至為重視，他鼓勵三軍儀隊官兵能在各自工作崗位上繼續努力，持續精進，戮力訓練，在國慶大會、營區開放、儀隊競賽等各種場合中，將平時訓練成果展現出來，嚴德發並宣示會由國防部建立參與國際賽選手選拔機制，多面向參與個人賽、團體賽，讓更多人看見中華民國。

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