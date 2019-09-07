韓粉有30％鐵票？高虹安嗆潘恒旭活在平行時空

2019-09-07 09:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國瑜輔選大將潘恒旭昨晚在政論節目信心滿滿地說，韓國瑜的鐵粉支持度大概就是30％起跳，遭郭台銘幕僚高虹安嗆說「國民黨活在一個不太一樣平行時空裡面！」現在網路上都在傳韓國瑜「與2的距離，2是20的2」。

韓郭陣營昨晚在《新台灣加油》節目首度交鋒。已辭掉高雄市觀光局長、轉到韓國瑜競辦操盤的潘恒旭說，正常來講，韓國瑜他能夠贏得3成鐵粉，如果再抓到一些中間選民或年輕人選票，就算三腳督裡頭，他永遠是三角形的最大邊。

潘恒旭強調，其實也不是說要發布任何的民調來壯膽，基本上所有的民調專家去做，韓國瑜的鐵粉支持度大概就是30%起跳，這也是為什麼小英最大的對手，絕對不會是柯文哲，也不會是郭台銘，最大的對手，就是國民黨韓國瑜。

另針對9月8日韓國瑜的新北大造勢，潘恒旭表示中南部的遊覽車，一部都沒有動員，保證9月8日在二重疏洪道的幸福水漾公園，你看到的絕對都是扶老攜幼，是搭大眾運輸工具來參加，估計打底是10萬人起跳，可望會破20萬人。

另一來賓郭陣營永齡基金會顧問的高虹安，以她大數據的專業回嗆說：「國民黨就是活在一個不太一樣平行時空裡面！」剛說到韓國瑜的鐵票30%，說這句話的到底腦子在想什麼？到底是看哪一家公司做出來的民調，怎麼會有30%的鐵票？韓國瑜現在網路上都在傳「與2的距離，2是20的2」。

高虹安表示，韓國瑜民調已經連8週、9週在掉，而且在前天的品觀點民調、韓粉唯一支持的已經掉了11%。然後你還說韓國瑜的鐵票有30%？

高虹安批說，國民黨這個民調到底在做什麼？可不可以拜託智庫可能回去要想一下，你們的民調執行方式是不是有問題，今天做出來的民調，每一份都不合台灣的民意，你們到底在做什麼民調呢？

高虹安反問說，今天韓國瑜的選情如此之低，到底是誰的問題？這一個半月裡面，全台灣的民眾都在擔心，請問韓國瑜今天會不會準時上班，請問他今天市政質詢有沒有準備好？請問他今天會不會捨得高雄市、而捨不得農舍？這些難道都是郭台銘造成的嗎？

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