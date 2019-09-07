台北大縱走 柯文哲帶頭

〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府主辦「台北大縱走，千人齊步行」，挑戰從冷水坑上行至七星山主峰，再下到到小油坑的登山路線，市長柯文哲7點20分領頭開走，但走走停停，屢屢休息，9點20分抵達七星山主峰。
承辦的市府工務局大地工程處動員幹部、志工約150人，服務報名參加者，包括在主峰地標柱拍照，原本可單獨照相紀念，因峰頂空間小，且人潮陸續抵達而擁擠，要求民眾配合團體拍照，再到活動網站下載，零星民眾有微詞，也只能配合。
此活動雖由市府舉辦，但柯粉俱樂部上個月就大力宣傳，沾染上政治人物造勢味道。
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〔記者陳璟民／台北報導〕台北市政府主辦「台北大縱走，千人齊步行」，挑戰從冷水坑上行至七星山主峰，再下到到小油坑的登山路線，市長柯文哲7點20分領頭開走，但走走停停，屢屢休息，9點20分抵達七星山主峰。
承辦的市府工務局大地工程處動員幹部、志工約150人，服務報名參加者，包括在主峰地標柱拍照，原本可單獨照相紀念，因峰頂空間小，且人潮陸續抵達而擁擠，要求民眾配合團體拍照，再到活動網站下載，零星民眾有微詞，也只能配合。
此活動雖由市府舉辦，但柯粉俱樂部上個月就大力宣傳，沾染上政治人物造勢味道。
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