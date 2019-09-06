蔡英文與YouTuber一起煮土耳其咖啡 圖佳愛台：不會被當成恐怖份子

2019-09-06 21:54

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統與來自土耳其人圖佳YouTuber一起體驗製作土耳其咖啡，並挑戰土耳其超的甜點Baklava，以及暢談在台灣的生活體驗，總統說，台灣是一個很自由的國家，希望更多的土耳其人來台灣。圖佳也提到台灣的宗教自由，並指很多國家如果聽到穆斯林，覺得是恐怖份子，但台灣完全沒有這樣 ，讓他很感動。

YouTuber圖佳是個土耳其人，他的頻道《Best Of Taiwan》拍攝和台灣有關的趣事，他除分享許多台灣的食物之外，也曾拿著中華民國國旗帶回土耳其，穿著印有台灣字樣的T恤，到街頭實測土耳其首都安卡拉的民眾，是否知道台灣這個地方，也藉此方式行銷台灣。

蔡總統晚間在臉書播出與圖佳一起製作土耳其咖啡 與聊聊圖佳在台灣的生活體驗的影片，總統說，這次到了土耳其咖啡屋「登陸土星」，和超愛台灣的土耳其人圖佳，來場文化交流，體驗道地的土耳其咖啡與甜點，也聽聽外國朋友在台灣生活的心得。

總統說，台灣自由開放的環境、多元的飲食文化、 良好的治安，是許多像圖佳一樣的外國朋友愛上台灣的原因，也是我們向世界宣傳台灣最好的利器。

圖佳用台灣話問候，也用流利的中文說， 自己是來自土耳其，但現在變成台灣人，來到台灣七年了，體驗很多台灣文化、吃了很多美食，台灣人很友善 、很有禮貌，台灣很安全且有很多清真認證的餐廳。

圖佳問蔡總統，台灣最大的優點是什麼？總統回答 ，台灣是一個很自由的地方，發表各種言論，批評總統也可以，保障言論、宗教等各式各樣的自由，是一個非常自由的國家。

圖佳也說，宗教自由非常重要，很多國家如果聽到穆斯林，他們覺得是恐怖份子，但是台灣完全沒有這樣 ，讓他很感動。圖佳並親吻總統的手，也教了總統簡單 的土耳其問候語。總統說，希望更多的土耳其人來台灣 ，也很希望來自不同國家的人到台灣旅遊。

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