辱陳菊引眾怒！藍營議員提「三問」嗆爆柯文哲

2019-09-06 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日脫口表示，陳菊是「比較肥的韓國瑜」，引發軒然大波。對此，國民黨台北市議員游淑慧痛批，昨日才消費林志玲，今天又做出這麼尖酸的發言，根本是「柯文哲是比較假清高的政治流氓」！她還分別對柯文哲母親、鴻海創辦人郭董及柯文哲本人提出問題，質疑這樣的行為是否正當？

游淑慧今日在臉書PO文，開頭直劈柯文哲「說好的修口修心呢？又一個騙神明的」，更稱柯文哲修行的根本是「嘴皮神功」！游淑慧指出，參加大甲遶境時，柯文哲說這是一趟心靈洗滌之旅，說要把自己的傲慢與偏見，一樣一樣洗乾淨；開議時在議員的要求下，柯市長也向過去造口業辱罵的對象一一道歉，並承諾要管好自己的口。游淑慧痛批，結果柯文哲昨天消費林志玲、今天又做這樣子不道德的嘲諷，「傲慢與偏見洗掉了嗎？三寸不爛之舌管好了嗎？」

游淑慧表示，她想請問三個人，三個問題，第一、想請問柯媽媽，「柯文哲這樣子的尖酸刻薄，你贊成嗎」？上次柯批前台北市長郝龍斌去死死，柯媽媽說沒有這樣教；所以這些沒水準的話，全是柯文哲自己學壞的嗎？

第二，想請問郭台銘，這樣顛三倒四、又口無遮攔的人，「你敢跟他當盟友嗎？」今年一二月民調超越藍綠的柯文哲，僅僅八個月就滑落到第三或第四，柯文哲秀下限的同時，民調會不會繼續測底？這樣的盟友應該是豬隊友無誤！

最後，游淑慧質問柯文哲本人，「請問柯市長，台北市民再給你這四年的時間，連任後的你市政方向到底在哪裡？能不能一天不要練肖話？能不能一天像個有水準的台北市長」？游淑慧更以Hashtag指出，「#柯文哲是比較假清高的政治流氓」。

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