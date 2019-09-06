韓國瑜會社團領袖 讚「人民在這裡才是千秋萬世」

2019-09-06 13:15

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市長韓國瑜上午參加市區社團領袖會議，為避免下一場見日本兩岸專家遲到，簡短致詞提到「離開高雄後，人民在這裡才是千秋萬世」就離開。

韓國瑜上午10點半抵達香蕉碼頭海景宴會廳，向在場200名高雄社團領袖表示，下1場要見日本兩岸專家，日本人守時，主辦單位社會局長要求只能講15分鐘。

不過，話雖如此，韓國瑜心情不錯，不僅大發行善豪語，會後，主辦單位與會者手牽手合影，韓國瑜更加碼稱「要十指緊扣」。

韓國瑜說，高雄市這麼多市長都離開了，做完就走，韓國瑜走了後換新市長，鐵打的衙門、流水的官，重點是這麼多官員來來去去，高雄市的末稍神經，每個個體、每個需要被照顧的有沒有紮紮實實做到，政府是連續的一代又一代，老百姓在這裡，「人民在這裡是千秋萬世」。

韓國瑜接著說，所以一定要掌握這個機會（照顧弱勢），將來如果不做高雄市長，想做都沒有機會，在場領袖負責社團，照顧弱勢，大家就是天使。

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