不只陳柏惟！台灣基進再挑戰艱困選區 洪正選金門立委

2019-09-06 10:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣基進今宣布，將於金門推出任務型立委候選人，由台灣基進新聞輿情部主任洪正搶攻最前線；洪正指出，無論在哪登記參選，自己一生都想當個「堂堂正正」的台灣人，在金門友人協助下，已辦理完遷移戶籍手續。

台灣基進黨主席陳奕齊表示，過去是抗中最前線的金門，現在是中共滲透最前沿，統派勢力積極佈局金門，與白狼統促黨系出「中國洪門」的中華民族致公黨，在金門積極吸收地方公職人員，更曾宣稱高達8成金門民眾期待成為「兩岸和平實驗區」？並希望能發起金門成為 「一國兩制實驗區」公投。

陳奕齊表示，金門若被嚴重滲透，下個階段就換本島被滲透，無論是離島還是本島，台灣基進最重要任務，即是提醒全台灣319鄉鎮所有人民，2020大選票票不投親中藍與外來紅勢力。

陳奕齊強調，台灣基進年輕戰力絕不怯戰，不只陳柏惟從高雄轉戰台中對決顏家勢力，更在中共滲透最前線推派任務型立委，若台灣基進不分區立委席次有所斬獲，立院將多出一支防堵中國的堅定戰力，針對中國滲透及統戰台灣提出制度性的解決方案，降低離島本島所受到的滲透危害。

來自高雄、將投入金門立委選舉的台灣基進新聞輿情部主任洪正表示，習近平干預台灣大選有兩套劇本，第一套是用「中國代理人」出任總統大位，第二套劇本則是掌握台灣超過4分之3立委席次，無論哪套劇本，都可簽署統一協議、推動一國兩制。

洪正說，2020大選若投錯票，台灣將成為習近平的囊中物，因此台灣基進才會積極推動「外國代理人登記制度」，要求這些統派政黨主動公開背後的中國資金，加強政府的規範力道，從根本防止中國滲透的問題，也希望政府與各現任立委能夠列為立院本會期優先法案。

洪正說，無論在哪登記參選，自己一生都想當個「堂堂正正」的台灣人。在金門的支持者友人協助下，已經辦理完遷移戶籍的手續，將能順利在金門登記參選。他強調，希望透過在金門的參選，能夠讓更多人了解到中國滲透的現狀與嚴重性。

洪正開玩笑說，日前民進黨發言人李問出戰馬祖，若兩人合體就能組成金馬「問正」最前線。

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