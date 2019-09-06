出席美國會作證 葛來儀：小英連任不會挑起軍事爭端

2019-09-06 06:22

〔即時新聞／綜合報導〕由美國國會設立的「美中經濟暨安全檢討委員會（USCC）」，4日召開「2019年美中關係回顧」聽證會，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲事務資深顧問葛來儀出席作證：「若蔡英文連任成功，不會挑起軍事爭端」，但若國民黨勝選，將會衍生政治僵局。

葛來儀表示，若現任總統蔡英文連任，小英採取激進政策、使中國發生軍事反應的可能性不高，中國對此也不太可能排除「和平發展」的對台政策，對中國而言，即使民進黨在大選中獲得立法院多數席次，採取外交封鎖的成本效益仍舊優於發起戰爭。

葛來儀：中共介入台灣大選 圖利親中候選人

葛來儀指出，如雨後春筍般出現的證據顯示，中國透過各種手段影響台灣大選，無論是藉由社交媒體詆毀蔡英文、用主流媒體支持北京中意的親中候選人、透過宮廟、民間單位為特定候選人固樁、動員台商回台投票，若國民黨獲得立法院多數席次，將會引發政治僵局。

中國認為「錢是萬能」 學者：台灣人已證明大錯特錯

維吉尼亞大學（UVA）政治學講師、香港中文大學全球政治經濟學兼任副教授林夏如也出席聽證會，她提到，中方認為「錢是萬能」，覺得香港反送中抗爭與台灣人抗議服貿協議，都是為了錢，但倘若真是這樣，中國到處灑錢問題早就解決了，癥結點在於制度層面與價值觀不同，中國對台政策30年，台灣人現在仍舊拒絕中共就是最好的證明。

聽證會專家：中國不願打仗 想讓台灣「芬蘭化」

美國哈德森學院（Hudson College）研究員小克雷皮內維奇（Andrew Krepinevich Jr）在聽證會上說，中國並不願戰爭，希望透過軍事實力失衡化，「芬蘭化」台灣，讓台灣人產生「反抗是沒有用」的心理。「芬蘭化」是指冷戰時期，芬蘭為顧及國家安全，幾乎受到前蘇聯擺佈，排斥美國、歐盟國家為首的北約組織。

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