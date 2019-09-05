台索邦誼聽證會落幕 中國援助高風險受關注

2019-09-05 23:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕我太平洋友邦索羅門與我邦誼多次傳出生變，索羅門駐台大使館今澄清索國迄未作成最終決定。索羅門國會外交委員會剛舉行完聽證會，外交部今並指出，聽證會中特別提及中國援助帶來債務陷阱的高風險，相信索國政府與人民對中方慣施的矇騙伎倆有所警惕，我國繼續秉持踏實互利精神深化兩國關係。

外交部發言人歐江安今天說明，台索關係連日受到國內外媒體的關注，外交部曾多次對外澄清說明兩國互動正常、索國多數意見支持維持與台灣的外交關係、台索邦誼符合索國整體國家利益。索羅門外交部今也發聲明澄清，駁斥這波媒體關注的源頭，說明相關程序，並否認索國已就本案作成最終決定的相關揣測。

索羅門群島國會外交委員會於9月4日及5日舉辦台索關係聽證會，首日由「跨黨派小組」主席及政府官員意見交流；次日則是民間商業及社會團體表達看法。

歐江安轉述，索國政府官員在聽證會中說明赴訪中國的情形及個人觀察，特定議員的說法雖較為審慎，但也特別提出中國的援助將帶來債務陷阱的高風險。至於民間團體代表，則多支持維持與台灣的邦誼，對所謂「外交轉向」存有疑慮。

歐江安並說明，索國外委會在今（5）日聽證會結束後，將彙整相關政府與民間人士的意見交給國會參考，納入索國政府決策程序的一部分，然而聽證會並非唯一或最終的意見。

歐江安強調，外交部與駐館高度關注情勢發展，將繼續積極溝通，向索國各界說明維持與台灣的傳統邦誼，才是符合索國政府與人民長遠利益的踏實做法。

歐江安也提及，中國在太平洋的擴張行徑造成許多國家陷入債務陷阱，中方承諾華而不實的基礎設施，對當地環境生態造成嚴重的破壞，以及主權流失。此外，中資企業的資金及財務流向極不透明，且為政治目的服務，都說明了中國「一帶一路」所帶來的高風險，以及中國政府承諾毫無誠信，「相信索國政府與人民對中方在國際間慣施的矇騙伎倆、霸道行徑及言不可信均有所警惕」。

歐江安也重申，中華民國台灣高度珍視與索羅門群島維持36年的外交關係，將繼續秉持「踏實外交、互惠互利」的精神，在各領域持續深化與索國政府與人民密切友好的合作關係。

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