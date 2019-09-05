藍委轟教科書「天然獨」 網灌爆驚嘆：原來小英做這麼多！

2019-09-05 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕神助攻！國民黨立法委員今（5日）在臉書發文，指稱公民教科書變成民進黨的文宣品，歷史教科書內容徹底地將中華文化除去。然而留言卻遭網友的「溫馨感謝」灌爆，「感謝分享小英的政績，沒有你我還真不知小英又做了這麼棒的事」，網友也紛紛表達意見，「只是把中華文化改成多元文化而已，我們本來就是多元文化啊，南島語系指的是原住民」、「又沒有否認中華文化」。

根據該則貼文，童惠珍認為，「以南島語系取代中華民族」是硬斷中華文化的行徑。而將中華文化視為跟其他外來文化同樣的地位，是「罔顧中華文化對台灣文化的深遠影響」。最後，童惠珍結論，多元文化固然必須被尊重，但這些教科書中的內容都是「刻意扭曲史實」、「將特定政黨的主張編入教科書當中」。最後更痛批，實不可取！

網友紛紛留言表達自己的看法，「只是把中華文化改成多元文化而已，我們本來就是多元文化啊，南島語系指的是原住民」、「又沒有否認中華文化」、「中華文化並非唯一，尊重多元比較好」、「為什麼妳看到的才叫『史實』，別的觀點的就不能是『史實』？」而童惠珍文中所言「將特定政黨的主張編入教科書當中」，也令網友疑惑，「是指以前的國立編譯館嗎？」

還有網友感謝童惠珍的宣傳，「感謝分享小英的政績，沒有你我還真不知小英又做了這麼棒的事。」、「多虧有你，小英真是令人安心。」、「謝謝你。我真的不知道小英為台灣做了這麼多。多虧你讓我知道 小英他真的很棒。」、「我的孩子有幸能讀到真正在台灣的文化，小英超棒」、「教育終於走向正確的道路，再也不用像我們一樣被國民黨的黨國教育洗腦」。

也有網友「支持」中華文化的正統性，紛紛籲請，「童委員請纏足恢復中華文化！」，「每冊教科書第一頁都要印國旗，中華民國才不會變不見」。

還有網友「關心」一旦沒看到中華民國國旗往往就悲泣的童惠珍，「整個記者會裡都沒有國旗，哪國的立法委員？」、「你的國旗呢惠珍？」、「桌上怎麼又沒有國旗呢惠珍！！！」、「沒看到國旗耶 妳是不是不尊重中華民國啊？」、「今天沒哭喔？」

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