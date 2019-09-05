今年國慶主視覺看不懂？ 醫師作家神回：「藍綠白」新解

2019-09-05 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕108年的國慶「主視覺」在今（5日）出爐。臉書粉絲也強調，主色調以「大地綠搭配熱情紫」，展現台灣人的活力與好客。不過身兼醫師的作家蔡依橙卻分析，「藍色混紅變紫色」、「綠色開始年輕化，鮮豔」、「白色兩邊都想沾，但在兩邊都格格不入」。對此，網友紛紛讚「最佳解讀！」、「深得我心」。

中華民國國慶籌備會今天在「中華民國 讚國慶」臉書粉專上公布今年的國慶主視覺設計理念為「攜手世界 台灣躍飛」，象徵台灣追求進步的腳步不曾停歇。「好，還要更好」。而整體主色調以「大地綠搭配熱情紫」呈現，「奪目的大地綠，展現台灣人的積極、活力；搶眼的熱情紫，秀出台灣的友善、好客」。

不過粉專下方，網友意見兩極，紛紛留言討論該圖設計理念；對此，蔡依橙在臉書分享他的解讀，表示「藍色已經沒了，被紅色混進去，現在變紫的」；「綠色開始年輕化，鮮豔」；「白色則是兩邊都想沾，但在兩邊都格格不入，尤其在綠色那邊看起來很奇怪」。蔡依橙最後也表示，「顏色歸顏色，政治歸政治喔。理性勿戰」。

對此，網友紛紛在下方表示「最佳解讀！」、「解讀深得我心」、「設計師的心意都被你摸透」、「你好會喔」、「藍滲紅變成紫，說的真好」、「難怪孔子說紫色是妖色，孔天師啊」、「拜託蔡大哥不要這麼專業好嗎XD」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法