青灣仙人掌公園仲裁案 賴峰偉：移送澎湖縣調查站

2019-09-05 21:16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「青灣仙人掌公園營運移轉案」承包商許世憑聲請法院強制執行扣押澎湖縣政府3797萬8990元，澎湖縣長賴峰偉今天赴議會專案報告，認為青灣案若走訴訟程序，縣府一定可以勝訴，不必賠錢，全案將移送調查站查個水落石出。

賴峰偉強調，青灣仙人掌公園承包商遲遲無法完工，延遲履約，且履約期間因違反公司法、會計法及刑法，經法院刑事判決確定，責任歸屬在於青灣仙人掌公園承包商，採訴訟方式終止契約才是正確選擇。整起案件若走訴訟官司程序，縣府一定可以勝訴，不必賠一毛錢，他不曉得陳光復時代為什麼要和廠商簽訂合意終止協議書，且明定仲裁決定就是最終裁判結果，縣府無法提抗告。

賴峰偉說，很多人聽到縣府要支付仲裁費都很義憤填膺，當初過程誰決定仲裁？縣府仲裁委員是誰決定？又是誰決定不提抗告？整起案件將移送調查站查個水落石出，該法辦的就移送法辦。由於去年他就職前50天，青灣仙人掌公園仲裁結果已確定，縣府必須支付承包商3462萬9885元，並自收到判決書起，至清償日止以年利率5％計算，他已無法改變既定事實。

至於，有關法院強制執行公文延遲，以致未能及時提起救濟程序。賴峰偉表示，將由政風處調查後，依情節懲處相關官員。

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