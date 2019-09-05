吳敦義批小英最大中共代理人 徐世榮怒轟：無恥至極！

2019-09-05 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文宣示立法院新會期要通過「中共代理人」修法，但國民黨主席吳敦義昨（4日）卻嗆「蔡英文才是最大中共代理人」。對此，政大地政系教授徐世榮怒轟，吳敦義真是無恥至極！

國民黨4日舉行中常會，對於綠營擬針對「中共代理人」法案進行修法，主席吳敦義在中常會上說，若要說誰是中共代理人，總統蔡英文搞台獨，讓中共有藉口打台灣，引來軍事犯台，「蔡英文才是最大中共代理人」，此話一出引發外界議論。

對此，徐世榮在臉書表示，「吳敦義竟然說蔡英文是『最大的中共代理人』！呵呵，這真是再度應驗了我說的那句話，『吳敦義的話要是能聽，XX也就能吃了！』這個人真是無恥至極！」

針對吳敦義指她才是中共最大代理人，蔡英文今（5）日受訪回應，吳主席近來壓力太大，講話有點奇怪，她想全台灣都不會有人相信她會是中共的代理人，台灣兩岸政策立場很清楚，就是盡力維持和平、穩定現狀，守護台灣國家主權與民主生活方式。

陸委會副主委兼發言人邱垂正今也指出，吳敦義的說法與一般外界的認知有極大的差距，民眾很難理解這種邏輯。

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