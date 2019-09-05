小英與黨務主管便當會：內在團結、外在穩固 讓社會有信心

2019-09-05 15:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文力拚2020總統連任，今天中午邀請民進黨中央黨部主管於官邸便當會。與會人士指出，蔡總統會中表示，執政黨也是執政團隊的一份子，府、院、黨之間的溝通協調一定要順暢，目前也可看見，民進黨會呈現「內在團結、外在穩固」，讓社會有信心。

蔡總統今邀請民進黨中央黨部主管便當會，包括民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、黨副秘書長及一級主管都與會。此外，蔡英文總統競選連任辦公室操盤者、行政院前副院長林錫耀也與會。

據悉，羅文嘉會中除簡要說明目前黨部在區域立委提名概況，他也指出，現在黨部和競選辦公室聯絡順利，平台也已建構起來，目前看到大選的青年選票回流，中央黨部會持續加強這方面工作，包括前陣子年輕區域立委候選人的推出，及未來青年總部運作。

黨部一級主管提到，民進黨在總統大選的大指標穩定，政黨支持度也提昇，但在許多民間關懷的議題，政府也要努力注意，包括去年面臨的一些挑戰。

蔡總統表示，執政黨也是執政團隊的一份子，執政黨是政府執政很重要的夥伴，府、院、黨之間的溝通協調一定要順暢。目前也可看見，民進黨會呈現「內在團結、外在穩固」讓社會有信心。這次也是很好機會坐下來和黨務主管談談。

蔡總統也回應，政府在施政方面做很多努力，希望黨部能夠協助向民眾做說明，例如對農民、漁民，計程車駕駛人、貨運駕駛人等，都有許多措施的幫助，希望提昇人民福祉。希望黨部讓政府執政成績出去，執政效果會更好。

林錫耀會中則說，大家今天來這裡，氣氛很好，外界很多府院黨「不合」傳言，都證明了沒有這回事，有些媒體刻意營造的傳言不攻自破，但各單位溝通也是很重要的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法