傳被民眾黨相中搶攻不分區 呂捷：我貪財好色麥相害啦

2019-09-04 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕近日有媒體報導，在補教領域相當出色、有補教名師之稱的呂捷，因為經常針砭時事以及發表對教育議題的看法，傳出被台灣民眾黨納入參選不分區立委的口袋名單，不過呂捷本人親自在臉書上闢謠，並幽默表示：麥相害啦！

根據《上報》日前報導，補教名師呂捷因常在臉書評論時政，以及發表對教育議題的看法，被台灣民眾黨相中，可能納入不分區名單，而報導也指出雙方有初步接觸，若呂捷願意加入政壇、順利列名在不分區名單，會為「柯家軍」增添看點。

不過呂捷今（4）日本人在臉書上發文闢謠，強調自己從來沒有跟柯文哲見過面，因此媒體報導中提到的雙方初步接觸「應該不是跟他」，呂捷說，偶爾會說兩句、關心政治，但從政這條路目前不適合他，為了捍衛主子與黨的立場滿口胡謅不是他所願。

呂捷幽默表示，他喜歡喝兩杯、唱唱歌，自律能力很差，還貪財又好色，要是龐大的利益放在面前都不知道守不守得住，「所以麥相害啦！」他笑說若當立委，除了讓立法院和新聞變歡樂之外，實在不知道有什麼貢獻。

呂捷補充，若柯文哲或其他人願意找他聊聊，他都會非常樂意，他對國家有願景和想法，因此很願意當面報告，他強調他很滿意現在的生活，自己難堪大任，也無意於此，希望坦白能得到大家體諒。

呂捷臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法