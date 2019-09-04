韓國瑜上班日拚選舉 網友痛批：責任制下班就變打卡制？

2019-09-04 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕先前高雄市長韓國瑜被媒體直擊，上班日時快中午才從住家搭乘私人休旅車到定點轉乘公務車外出，市府新聞局長王淺秋回應「行政首長工作是責任制」，不過昨（3）日韓國瑜卻在天黑後拚選舉，高市府則回應選舉行程是利用下班或中午時間，讓網友翻去過去新聞痛批：下班又變打卡制？

先前韓國瑜被媒體直擊，8月11日結束位於南投的選舉造勢後，隔天12日上班日直到上午11點43分才從住家搭乘私人休旅車，到定點轉乘公務車外出，引發許多爭議，而當時王淺秋回應「行政首長工作是責任制」，意思是幾點出門上班不重要，韓國瑜也承諾，週一到週五拚市政，週末拚選舉。

不過，最近韓國瑜在多份民調中支持度都持續下滑，黨內整合始終不見進展，甚至「換瑜」話題也繪聲繪影，選情告急之際，當初的承諾也跳票。

本週一（2日）軍人節前夕，他以「國政座談」為名會見各軍校校友會等軍系團體大吐苦水，把2020總統大選比喻為國民黨的亡黨危機，呼籲大力催票。

昨（3）日也是平常上班日，韓國瑜又在天黑後和多名黨內基層幹部舉辦「高雄市勝選2020團結大會」，高市府對此也再度重申，韓國瑜平日選舉行程是利用中午休息、下班時間，不會影響辦公。

臉書粉專「打馬悍將粉絲團」就對此質疑，為何韓國瑜上班時間是責任制，下班時間就如同「打卡制」一般，「超爽的市長」，許多網友也感到疑惑，紛紛留言表示「就是因為沒有責任，責任制的工作時間才會這麼短啊」、「其實韓的心已經不在高雄了」、「高雄人請接受自己的選擇，台灣人請認真選擇」、「睡到中午說責任制，晚上拚選舉，說是下班時間，韓導你也太會唬爛了。」

「打馬悍將粉絲團」臉書全文

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