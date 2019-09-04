黃之鋒訪台 林智堅︰堅定支持港人追求民主自由訴求

2019-09-04 15:50

［記者洪美秀／新竹報導］香港眾志秘書長黃之鋒昨天到台灣訪問，表達希望香港能真正獲得改變、擁有像台灣這樣的民主，要讓「今日台灣，明日香港」成真。對此，關注香港情勢發展的新竹市長林智堅今天也在臉書對黃之鋒來台表達看法，除支持香港爭民主自由外，也期許台灣政治工作者能認真看待香港反送中事件，應是綠營縣市首長率先表態的市長。

林智堅說，現年22歲的黃之鋒，早在17歲的時候已站在香港雨傘革命的前線，展現出超齡的成熟與穩重；而17歲的時候我們在做什麼，認真去思考則會感受到這一代港人肩上重中之重。

他說，身為台灣的政治工作者，對於追求民主化的歷程、還有街頭運動並不陌生；但面對港府甚至是背後中國勢力的，為了自由、為了民主站出來，這之中的壓力和決心更是值得敬佩。

林智堅說，身為三個孩子的爸爸，多數人總希望自己的孩子不要受傷、能夠安穩地長大，看到香港的年輕人投入一場似乎無止盡的戰鬥，令人鼻酸；有人說香港的年輕人在這個夏天被迫學習長大，作為父母這一個世代的人，我們更希望這些年輕人不需要為了這些事情耽擱了自身的未來、受了傷但卻不願停下腳步。

無論作為何種角色，林智堅都呼籲港府應該回應港人訴求，建立起真正有效的溝通平台，讓事件和平落幕；而民主和自由是普世的價值，他將堅定支持香港人民追求民主與自由生活的訴求，同時強調，當權者也是擁有解決問題之鑰的人，不要讓社會處於高度緊張與對立的情勢，才是政治工作者的本命。

他強調，撐香港，除是個口號，也可以是個行動，鼓勵大家從自身做起，主動瞭解港人的訴求，與更多在台灣的港生進行交流和溝通，找到在這場戰鬥中屬於自己的位置。

新竹連儂牆與林智堅關心香港反送中影片

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