3港生「反送中」被捕均遭限制出境 校方保留學籍

2019-09-04 14:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據港媒報導，東華大學港生李倩瑩日前在香港因「暴動罪」被捕，昨已獲得保釋，但不准離港。她原定9月底赴波蘭交流，恐無法成行。據了解，在台灣就讀的港生，至少已有3人因參與「反送中」示威被捕，他們雖已獲得保釋，但均被限制出境，無法來台就學。

陸委會表示，若因此無法如期返台就學港生，陸委會香港辦事處及校方會予以協處，希望所有港生都能順利回到台灣上課。台藝大、東華、東吳等校方今天表示，願協助香港學生保留學籍，保障其權益。

根據香港「明報」報導，李倩瑩及另一位被告戴家榮昨出院，並於九龍城裁判法院提堂（首次出庭），兩人都被控一項「暴動罪」，獲准保釋，案件押後至11月11日再訊。

為李倩瑩辯護的資深大律師潘熙指出，她當時只是站在人群中，人群中雖有人丟擲磚塊，但並沒有具體證據顯示她對任何人或財物造成傷害。而警方從李倩瑩身上搜出的並非「雷射槍」，而是一支只有八達通卡（地鐵儲值卡）大小的「雷射筆」。

潘熙表示，李倩瑩在台灣就讀大學的成績優異，9月底將前往波蘭一所大學交流，因此希望法庭批准她在保釋期間離港做交換生。不過，署理主任裁判官嚴舜儀基於事件嚴重性及潛逃風險，拒絕李倩瑩的離港申請，且須交出旅遊證件，期間不得離港。

至於另名東吳大學德國文化學系港生黎擎智也於2日獲保釋，但也遭禁止離港。台灣藝術大學一位羅姓學生於8月11日參加「反送中」抗爭時被捕，也已獲保釋但限制出境。

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