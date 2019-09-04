柯P稱因228討厭外省人 鍾年晃：受難者各省籍都有

2019-09-04 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨晚間接受廣播節目專訪時，提及「討厭外省人」，引發外界議論，資深媒體人鍾年晃對此在臉書發文批評，柯文哲不只犯了省籍，還犯了邏輯和歷史觀的錯誤，並質疑柯把意識形態妖魔化，對228的認知也過於淺薄，因為受難者是各省籍都有，不是只有本省人。

柯文哲3日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪時，談到自己的從政初衷，以及過去自稱墨綠，如今卻與綠營愈來愈遠的現況時，自稱自己出身「228家族」，小時候還是很討厭外省人，並藉此稱自己還是綠營的。

不過這番話在今日引發許多批評，鍾年晃也在臉書發文質疑，柯文哲在訪談裡犯了省籍、邏輯和歷史觀的錯誤，首先是在民主國家，任何人絕對不能因為任何理由對特定族群有偏見或歧視，不管柯文哲有再正當的理由，都不可以說出「我討厭外省人」這種話，更別說台北市副市長鄧家基以及北市府許多公務員都是外省人，若他們都被柯討厭，以後要如何自處？

鍾年晃也指出，柯文哲自稱228受難者家屬，所以有意識形態，討厭外省人，但鍾認為柯是把意識形態妖魔化，窄化為政治動員工具。鍾強調，人都有意識形態，它並不是罪惡，和宗教信仰一樣，最重要的還是彼此互相尊重、包容，和平相處。

鍾年晃也提到，柯文哲對228的認知淺薄到令人汗顏，因為受難者各種省籍都有，不是只有本省人，並非所有外省人都是迫害者。鍾痛批「用如此簡化又挑動省籍情結的方式描述228受難者家屬，實在是非常危險又居心惡毒的事情。」

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