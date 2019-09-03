黃之鋒籲台灣民間聲援香港 林飛帆：民進黨會關注、支持活動

2019-09-03 18:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕香港「反送中」持續延燒。香港眾志秘書長黃之鋒、香港立法會議員朱凱廸、前學聯秘書長岑敖暉今下午拜會民進黨中央黨部，與民進黨主席卓榮泰等閉門會談。對於黃之鋒呼籲台灣人在10月1日中共國慶前的週末上街頭聲援香港，民進黨副秘書長林飛帆表示，在黨的角色，對於未來民間發動聲援香港活動，民進黨會關注，也會支持民間自發性聲援香港的活動。

黃之鋒、朱凱廸、岑敖暉今下午拜會民進黨中央黨部，與民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、副秘書長林飛帆副閉門會談一小時，會後舉辦記者會說明。

林飛帆並說明雙方會談重點。第一，我們都認知到，香港問題其實是一個國際問題、也同時是人權問題，我們相信包括台灣在內的國際社會，都已經高度理解一國兩制崩解是極大的政治危機。香港朋友正在不停奔走遊說國際社會支持香港訴求，民進黨身為民主政黨，與其他國際民主社會成員，都共同表達對香港關心，也會在必要時刻提供必要的支持。

林飛帆指出，第二，經過這次談話，也讓我們更清楚香港的第一線的樣貌。有關於緊急法的啟用，這將如同戒嚴，我們嚴正關切港府對於緊急法的動用。我們雙方都意識到，香港情勢不只是傳言中指出，香港政府可能會啟動緊急法，這或許已經不只是啟不啟用、零或一的問題，而是港府在此刻，恐怕是有計劃進行沒有頒佈緊急法的準緊急狀態。我們希望在香港活動所有人注意他們人身安全，也呼籲台灣人對香港局勢有更多關注。

林飛帆指出，第三，這次到訪的香港朋友也相當關注中國近期對台灣大選的干預做施，包括阻斷自由行等打壓措施。香港朋友也提到，在未來香港11月區域會選舉，擔心中共也同樣有干預措施。我們共同呼籲國際社會，一起支持台灣和香港在民主人權法治的發展，也共同呼籲中共停止擴大對台灣、香港的持續打壓。

林飛帆指出，第四，香港朋友在未來若遭遇到緊急狀況，需要台灣協助支援，我們也有共同認知，現有法律有一定空間和工具，我們會盡可能提供相關協助，以解決問題為導向，協助香港人。我們也支持政府針對「港澳條例」等相關法治措施進行強化，以利在未來緊急狀況需要來協助香港人民。

媒體提問，民進黨是否會主動在10月1日前舉辦聲援香港的活動，及在相關活動的角色，林飛帆回應，香港朋友提出希望台灣民間社會能在10月1日前發起和香港相互呼應的行動，他們希望民間團體能有更多角色，在黨的角色，我們對於未來民間發動未來聲援香港活動，我們會關注，也會支持民間自發性聲援香港的活動。

此外，對於學者建議台灣應呼應美國、歐盟做法，將惡棍警察列為出入境與移民管制，其在國內的財產也應管制，藉此制裁，羅文嘉表示，站在台灣社會和民進黨的角度，目前我們比較關注如何提供香港朋友提供聲援和支援，給他們更大力量，做他們的後盾，對這項提議則還未有討論。

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