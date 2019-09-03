黃之鋒籲台灣社會 10.1前上街頭聲援香港

2019-09-03 17:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉今拜會時代力量立院黨團，盼能就香港反送中一事，向台灣社會尋求協助。黃之鋒說，此行來台有3個目的，其中之一是希望台灣社會在中共十一國慶前，能透過街頭行動表達台灣對香港的支持；朱凱迪說，盼台灣社會的動員能讓北京政府了解，它雖然能禁止香港的示威遊行，但禁止不了全世界。

香港反送中運動持續擴大，黃之鋒此行是應交通部長林佳龍成立的光合基金會邀請來台，除時力外，一行人並將拜會民進黨團與國民黨團。黃之鋒曾於8月30日被捕，當天稍晚交保獲釋。

黃之鋒等人在大批媒體守候下，今下午與時力黨主席徐永明、立委黃國昌、黨團主任陳惠敏等人會面。黃之鋒強調，當前香港政府考慮動用等同台灣戒嚴的「緊急法」，對香港施行白色恐怖，一旦真的實施，將會壓迫到每個香港人，他希望台灣朋友能共同反對此事；黃之鋒也說，目前來台灣尋求庇護的港人越來越多，希望台灣政府能思考如何保護在台港人的安全。

朱凱迪表示，台灣對香港來說是非常重要的夥伴，希望台灣不管是體制內的政治人物、還是體制外的台灣人，都能感覺到「這是同一場戰爭」，因為港台兩地共同面對中國這個威權政府。

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黃國昌說，盼立法院新會期能盡速通過難民法與港澳條例18條的修正，若難民法的制訂有困難，至少應針對港澳條例的內容進行補足。

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