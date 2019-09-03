立院新會期9/17開議 月底前行使審計長同意權

2019-09-03 23:09

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今天下午召開朝野黨團協商會議，討論立院第9屆第8會期開議日相關事宜；朝野立委經研議後，原則上同意本會期於9月17日開議，僅時代力量建議於9月10日開議，但時力黨團總召徐永明也強調，不會杯葛17日開議的決定；由於本會期為預算會期，將優先處理109年度總預算案。

針對本會期開議日，蘇嘉全指出，議事單位建議兩個日期，一是9月10日，但若於此日開議，之後13日中秋節會放3天假；另一日期為9月17日，開議後議事可以連貫下去。對此，國、民、親三黨均贊成17日開議，僅時力希望能提早於10日開議，強調大家想要知道行政部門對於重大政策的看法，越早越好。

蘇嘉全強調，假設於10日開議，委員在11日、12日都要到，要選各委員會召委，11日登記委員會、造名冊，12日選舉，委員在中秋節前夕都要回來，區域立委大概都在跑中秋活動，這部分提供參考，希望時力不要堅持。

徐永明說，對於17日開議時力不背書，不過雖不支持，但也不會杯葛。最後，蘇嘉全決議，本會期原則上於17日開議，依照慣例，民進黨團派4人、國民黨團派2人，親民黨、時力各派1人，依照親、時、國、民順序質詢，總預算案建議在20日第二次院會進行報告、質詢後盡快付委。

此外，總統蔡英文日前提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立院行使同意權，由於現任審計長林慶隆任期將於10月1日屆滿，立院院會將於9月底之前行使同意權投票。

另，針對香港「反送中」事件，時力呼籲立院發布共同聲明，不過由於其餘黨團均認為，時力所提出的聲明恐涉及修法，這部分還需審慎研議，最後，蘇嘉全裁示，請各黨團帶回研究，看怎樣處理讓事情更圓滿，預計於開議日再行處理。

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