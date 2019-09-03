「寒流」成真？週刊爆藍委挫咧等 這些地方危險了

2019-09-03 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜話題不斷，他昨天強調自己不相信會「換瑜」，也撂重話，如果是真的，「國民黨中央黨部大概是腦袋進水、壞掉了。」週刊報導，有藍營人士憂心，6都立委參選人目前都回報「韓流」明顯退燒，中部以南不樂觀，雙北、桃園的選情也堪慮。

《鏡週刊》報導，新北市一向被認為是藍營票倉，因韓國瑜民調不斷下探，衝擊立委選舉，明年立委席次原評估坐7望8，近日下修到坐3望4，新北市黨部主委李乾龍還為此拜會國民黨主席吳敦義，盼黨中央出手救援。

此外，也有北部深藍選區立委透露，目前地方上挺韓、挺郭者約7比3，若郭宣布參選，韓的聲勢沒起來，到時可能非常接近。另有中部藍委透露，地方已有人喊出總統挺郭、立委投藍，可見韓的選情出現危機。

報導提到，有國民黨高層私下透露，若韓與蔡對決，韓要贏的機會「微乎其微」，恐怕還影響立委選情；郭台銘若脫黨參選，或許反而能帶動投票。

《鏡週刊》也指出，韓陣營意圖破解藍軍分裂、三腳督競選的局面，除了爭取「韓朱配」立抗郭台銘；也展開固樁計畫，包括高雄前立委林國正掛名擔任競選總部執行長、台中立委顏寬恒答應出任中部競選辦公室副執行長、東部由花蓮縣長徐榛蔚出任全台第1個地方競選總部主委。

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