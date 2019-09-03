猛烈回擊！小英競辦：支持「政見一張嘴」請投韓國瑜

2019-09-03 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜2日在臉書直播言明：「拜託，支持台獨請你投蔡英文，我不要你的選票」。總統蔡英文競選辦公室對此替韓整理十大理由，如「政見一張嘴，兌現沒兩撇」，並告知若有人支持這樣的做法，請投韓國瑜。

韓國瑜2日在臉書開直播說：「我的立場非常清楚，2020年總統大選，台灣2300萬人，你要決定台灣的未來，我的立場非常清楚，保護中華民國，愛惜台灣人民，反對台獨，一清二楚，蔡英文總統支持台獨，消滅中華民國，拜託，支持台獨請你投蔡英文，我不要你的選票。」

總統蔡英文競選連任辦公室發言人阮昭雄回應，「既然國民黨籍總統參選人、高雄市長韓國瑜這麼賣力幫小英總統拉票，為了禮尚往來，我們也為韓市長整理了十大支持理由」，分別是「新任市長落跑選總統」、「政務官睡到中午再上班」與「市政行程頻取消；選舉行程絕不缺席」。

阮昭雄提出的理由還包括「愛河變色、登革熱肆虐、雜草叢生」、「政見一張嘴，兌現沒兩撇」、「將移工比為『雞』、菲籍外師比為『瑪麗亞』」、「鼓勵公務員『能撈就撈、能混就混』」、「偽稱庶民，爽住違建別墅農舍」、「進中聯辦泰然自若，反送中運動稱不曉得」、「自我矮化，稱中華民國『地區』」，阮指出，支持上述理由者，請投韓國瑜。

阮昭雄臉書全文

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