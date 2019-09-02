在挪台人被列中國籍要正名 提告挪威政府

2019-09-02 19:08

〔中央社〕一群在挪威的台灣人不滿居留證的國籍被註記為中國，決定自己籌措費用控告挪威政府，他們已於8月底正式向奧斯陸地方法院提出告訴，預計明年初開庭。

一群在挪威的台灣留學生日前因不滿居留證的國籍被改成中國，在網路平台集資，準備控告挪威政府。

「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph先前表示，在挪威讀書和工作的台灣人，從2010年開始，居留證上的國籍被改成中國，代表處向挪威政府反應卻沒有下文，讓許多台灣留學生感到憤怒，因此決定團結起來向挪威政府表達不滿態度。

Joseph今天接受中央社記者訪問表示，去年下半年在台灣發起的群眾募資獲得熱烈迴響，一共募得台幣300多萬元。最近幾個月，委任律師寄存證信函給挪威移民局和移民訴願委員會，都沒得到正面回應，上月29日，他們正式向奧斯陸地方法院提出訴訟。

這起訴訟原告有3人，分別是以學生身分申請工作簽證的Joseph本人、與挪威公民結婚的中華民國籍配偶、以及在挪威進行博士後研究的台灣人，被告是挪威移民局、挪威移民訴願委員會和奧斯陸地方警察局。

Joseph指出，去年年底公投否決以台灣為名申請參加東京奧運，曾讓推動正名的團隊感到氣餒，擔心挪威政府和法官藉口說台灣認同沒這麼強大。

另一方面，Joseph認為，國際情勢對原告有利，百萬維吾爾人被關進「再教育營」和港警打壓香港示威，都給人中國肆無忌憚迫害人權的印象，挪威法官應該不至於做出對中國有利的判決。

按照挪威的慣例，提告3到4個月後，法院就會排定庭期，預計明年初開庭審理。

Joseph表示，如果敗訴，他們將一路上訴到歐洲人權法院（European Court of Human Rights），讓國際看見台灣人的訴求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法