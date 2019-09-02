在挪台人被列中國籍要正名 提告挪威政府
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2019-09-02 19:08

〔中央社〕一群在挪威的台灣人不滿居留證的國籍被註記為中國，決定自己籌措費用控告挪威政府，他們已於8月底正式向奧斯陸地方法院提出告訴，預計明年初開庭。

一群在挪威的台灣留學生日前因不滿居留證的國籍被改成中國，在網路平台集資，準備控告挪威政府。

「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph先前表示，在挪威讀書和工作的台灣人，從2010年開始，居留證上的國籍被改成中國，代表處向挪威政府反應卻沒有下文，讓許多台灣留學生感到憤怒，因此決定團結起來向挪威政府表達不滿態度。

Joseph今天接受中央社記者訪問表示，去年下半年在台灣發起的群眾募資獲得熱烈迴響，一共募得台幣300多萬元。最近幾個月，委任律師寄存證信函給挪威移民局和移民訴願委員會，都沒得到正面回應，上月29日，他們正式向奧斯陸地方法院提出訴訟。

這起訴訟原告有3人，分別是以學生身分申請工作簽證的Joseph本人、與挪威公民結婚的中華民國籍配偶、以及在挪威進行博士後研究的台灣人，被告是挪威移民局、挪威移民訴願委員會和奧斯陸地方警察局。

Joseph指出，去年年底公投否決以台灣為名申請參加東京奧運，曾讓推動正名的團隊感到氣餒，擔心挪威政府和法官藉口說台灣認同沒這麼強大。

另一方面，Joseph認為，國際情勢對原告有利，百萬維吾爾人被關進「再教育營」和港警打壓香港示威，都給人中國肆無忌憚迫害人權的印象，挪威法官應該不至於做出對中國有利的判決。

按照挪威的慣例，提告3到4個月後，法院就會排定庭期，預計明年初開庭審理。

Joseph表示，如果敗訴，他們將一路上訴到歐洲人權法院（European Court of Human Rights），讓國際看見台灣人的訴求。

  • 挪威台灣留學生於當地發起台灣正名運動並控告挪威政府更改台灣國籍，2018年5月23日獲挪威最大報Aftenposten的全版報導。（資料照，圖取自Aftenposten網站）

    挪威台灣留學生於當地發起台灣正名運動並控告挪威政府更改台灣國籍，2018年5月23日獲挪威最大報Aftenposten的全版報導。（資料照，圖取自Aftenposten網站）

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