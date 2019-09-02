管中閔違法兼職遭申誡 監委：尊重判決籲勿再做錯誤示範

2019-09-02 16:46

〔記者謝君臨／台北報導〕台大校長管中閔違法兼職遭監察院彈劾，公懲會今宣判管申誡處分確定；對此，監院稍早發布新聞稿指出，針對管匿名為《壹週刊》撰寫社論，領取固定報酬遭懲戒，監院對管案判決結果表示尊重，也希望管尊重法律，勿再作出錯誤示範。

提案彈劾管中閔的監察委員王幼玲，蔡崇義今天發表3點聲明，包括尊重公懲會判決結果；強調管「固定」撰稿領取報酬，非「偶一為之」；公懲會審理期間，管不斷以「張飛打岳飛」言論，企圖透過媒體混淆視聽，轉移焦點。

監委表示，尊重公懲會判決結果；雖然判決細部內容，仍須等到正式收到判決書後，才能作進一步的研析。然而若對照銓敘部歷來函釋，公務員利用下班公餘時間兼任民間工廠、公司、飯店警衛職務、辦公時間以外執行國術損傷醫療業務、公餘兼任報社約聘校對等，均屬違法兼職；公懲會判決結果，應屬衡平。

監委指出，管中閔「固定」每2週以週刊立場撰稿社論，每篇對價2萬5000元，期間長達3年，與一般讀者投書「偶一為之」的型態明顯不同。管於公懲會審理期間，除辯稱「有許多前輩在公職期間撰寫社論而傳為美談，也從來沒有被指出說這樣做是違法的」等語，還誣攀監院前院長王作榮、王建煊都有寫過社論。

對此，監委強調，當時王作榮並非公務員；王建煊部分，其秘書已向媒體投書，說明「王建煊擔任監察院長期間，6年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。且王建煊擔任監察院長期間，容或對時政有所建言，但都公開具名投書，清楚表達個人觀點（可接受公評）。從未隱姓埋名」等語，公開駁斥管的辯詞。

監委另指出，本案於公懲會審理期間，管不斷以「張飛打岳飛」言論，企圖透過媒體混淆視聽、轉移焦點，並以泛政治化訴求，指摘監院「深文周納」他20年的所得資料等語，塑造被打壓形象。

然而，監委強調，監院曾先後3次約詢管，管皆拒不出席，透過媒體放話，以被害人自居。至於調閱管的相關稅務資料，是監院歷來調查兼職案件的查證作為，並未針對管有所特別。

監委呼籲，本案經公懲會判決確定，監院表示尊重，希望管誠實面對，尊重判決結果，勿再做出違反法律的錯誤示範。

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