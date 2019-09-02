台大校長管中閔兼職案 紛擾年餘大事紀

2019-09-02 15:59

〔記者楊國文／台北報導〕台大校長管中閔違法兼職案，監察院將他彈劾移送公懲會懲戒，公懲會為昭公信，破天荒於7月首度主動公開審理懲戒案，管中閔在8月言詞辯論庭訊時3度答辯，批評監察院彈劾他，根本是羅織構陷、政治迫害，監察院則指管在政務官任內長期匿名收費寫社論，違法事證明確；公懲會今下午3時判決管中閔申誡處分確定。

管中閔未到庭聆判，律師團3位律師代表出庭，庭後，律師陳信宏受訪表示「對判決結果感到遺憾」、「無法接受」，司法是當事人權益保障竹最後一道防線，此判決對言論自由保障並不周到，將研究是否聲請再審。

管中閔案大事紀如下：

2018/01/09：管中閔被遴選為校長當選人，但遭疑擔任台灣大獨董，未利益迴避。

2018/01/31：台大校長遴選委員會開會認定管中閔當選無疑義。

2018/03/18：管中閔遭疑在中國違法兼職兼課，監委查出管在國內多項違法兼職情事。

2018/10/04：教育部長葉俊榮要求台大重新遴選校長，但台大回函指重啟遴選無法源依據。

2018/12/24：教育部「勉予同意」管中閔擔任台大校長。

2019/01/04：監察院指出三度約詢管中閔卻都請假，將不再約詢管。

2019/01/15：監察院以管中閔擔任行政院經建會主委、國發會主委期間違法兼職，將管彈劾，移送公懲會懲戒。

2019/07/02：公懲會開庭審理管中閔兼職案，創下首度主動公開審理紀錄。

2019/08/19：公懲會召開言詞辯論庭。

2019/09/02：公懲會判管中閔申誡處分確定。

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