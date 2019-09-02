立院新會期報到 拔得頭籌的首位立委是他

2019-09-02 08:41

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院新9屆第8會期今、明兩天進行立委報到，國民黨團總召曾銘宗拔得頭籌，成為第一位報到立委；曾受訪指出，本會期國民黨團將優先推動改善低薪，協助青年創業的相關法案，至於民進黨團欲推動的中共代理人修法，違反言論自由及新聞自由，且讓台商陷入刑事陷阱，國民黨團全力反對。

今天早上雖然8點才開始報到，但曾銘宗於上午6點20分就到場；曾受訪指出，這個會期國民黨團有幾個優先法案，包括改善低薪，協助青年創業等，會成為重要法案；此外，有關軍公教退休金不合理、違憲部分，黨團也會把它列為優先法案來推動。

對於民進黨團擬進行「中共代理人」修法，曾銘宗認為，這部分違反言論自由，也違反新聞自由，另外，修法會讓超過100萬名的台商陷入刑事陷阱，這部分國民黨團全力反對。

針對2020大選選情，曾銘宗表示，現在選情對國民黨來講相對不樂觀，但黨團於立院開議後，會轉換為輔選2020大選的平台，全力進行相關輔選，希望2020大選能勝選，在立院的席次可以過半。

而在曾銘宗之後報到的，第二位是民進黨立委陳歐珀，第三位則是國民黨立委顏寬恒。

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