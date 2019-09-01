彰化初登場 林飛帆點出彰化的紅色滲透就是它‧‧‧

2019-09-01 22:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「彰化起行，台灣要贏」音樂晚會，今天晚間在彰化藝術館廣場舉行，民進黨副秘書長林飛帆、「抗韓戰將」陳柏惟都到場開講：林飛帆強調，彰化的「五星共產廟」就是紅色滲透的最好例子！

林飛帆今天壓軸上台，雖然彰化各地下午起都下起雨，彰化市幸運在晚間雨勢暫歇，讓晚會可以順利進行。

林飛帆強調，現在香港「反送中」行動，雖然台灣與香港還是有很大的差異，但相同的都是必須面對中國威權的擴張，尤其是中國領導人習近平上台之後，紅色滲透與干預，許多國家早有警覺，美國更把中國視為戰略對手來面對。

林飛帆表示，彰化的「五星共產廟」就是紅色滲透的典型，許多人以為只要維持兩岸良好的關係，就可以「發大財」，但看看香港和平嗎？新疆和平嗎？西藏和平嗎？高雄市長韓國瑜等人還在主張九二共識，其實就是中國領導人的一國兩制台灣方案，台灣人要發大財，也要賺有尊嚴的錢。

林飛帆強調，台灣正要跨過轉型的門檻，要讓全世界的台商不需要再被迫表態，就必須先強化台灣，來對抗中國。

「抗韓戰將」陳柏惟今天晚會除了開講以外，同時也與全場民眾高唱「島嶼天光」，民眾點亮手機，全場嗨翻天；這時，林飛帆則是突然走上舞台，送上祝賀「包中」的粽子，祝陳柏惟高票當選！

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