美擬向中國討清朝1兆美元債券 他曝：針對這弱點攻擊

2019-09-01 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國貿易戰持續延燒，有外媒報導，美國將向中國追討清朝高達1兆美元的債券。對此，醫師、作家蔡依橙表示，美國這招是有趣的一招，因為要求中國處理清朝債券，就是針對「中華論述」的弱點攻擊。

《彭博商業周刊》報導，清朝政府在1911年為了資助湖廣鐵路建設而出售這批債券，這批國債即為「湖廣鐵路五厘利息遞還金英鎊借款債券（湖廣債）」，但清朝被推翻後，中華民國一直不承認這些債券，1949年，中共也同樣不認，不過美國人數十年來都持續追討這筆債務。

對此，蔡依橙在臉書粉專「蔡依橙的閱讀筆記」發文指出，來幫大家科普一下，美國這招為什麼是有趣的招，因為要求中國處理清國債券，就是針對「中華論述」的弱點攻擊。因為中華民國跟中華人民共和國，在面對清國遺產的時候，都是「只要權利、不要義務」的無賴作法，這當然是不行的。

蔡依橙說，實務上，就是清國領土都說是他們的，都是固有領土；但清國債務跟條約這些固有義務都不認。這在國際法上當然是無賴。「以前中國弱，大家幫你忙，不跟你計較，先幫你富起來，慢慢進入國際社會。現在你覺得自己強了，中國製造2025，在太平洋上要跟美國對分（習近平言：太平洋容得下兩個國家），那我們就來平等相待吧，先從債務開始算起」。

蔡依橙指出，中共當然是不想認的，但中國不認這個債務，那就別說自己是中國道統，也別說跟清國有繼承關係，別再鬼扯固有領土。「這個很嚴重，因為一旦中華人民共和國與清國權利義務脫勾，那中國就沒有道理宣稱香港是他的、台灣是他的、新疆是他的、西藏是他的、東北是他的。」

蔡依橙強調，為什麼香港也扯進來呢？因為事實上割讓香港的南京條約正本在故宮，真要照國際法走，中共根本沒理由控制香港。「這招，就是在讓全世界認清，中共是個不講道理、不講法律、不講權利義務，只會鬼扯的政權。離一個負責任的世界大國，還非常遙遠。」

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