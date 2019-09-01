韓國瑜推愛情摩天輪 學者「突破盲點」狠嗆：專制獨裁！

2019-09-01 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜30日在愛情摩天輪說明會誇稱，這是100億以上的投資案，可以創造3000個工作機會，但也引起外界許多質疑，其中，市府設定的4個基地中，就有3個屬中央管轄，對此，政大地政系教授徐世榮突破盲點狠嗆韓國瑜，「唬爛的另一面，其實是專制獨裁！」

徐世榮在臉書上發文說，台灣的重大公共工程建設，至少會包括4個法定計畫：興辦事業計畫、環境保護計畫、土地使用計畫、土地徵收或公地撥用計畫，而合理的行政程序至少要在這4個法定計畫都審議通過後，才會進入核定、執行階段。

徐世榮強調，若主政者為求行政效率，會在目的事業主管機關（如交通部及經濟部）提出興辦事業計畫後，即送交國發會審議，國發會、行政院若接收到後隨即予以核定並編列預算付諸執行，但這時後續3個法定計畫都還沒有發動，也就是說，許多重大建設計畫都在興辦事業計畫階段就已確定，因此國家重大公共政策幾乎是由目的事業主管機關在主導。

徐世榮接著突破盲點，韓國瑜提的愛情摩天輪計畫更上一層樓，「根本連第一階段的興辦事業計畫都還未提出，也就是正當行政程序都尚未啟動之前，韓國瑜竟然就開始在招商」，還誇稱將投入100億元以上的投資、創造3000個以上工作機會。

徐世榮質疑，韓國瑜怎麼能預知計畫內容一定會審議通過？「除非完全不尊重正當程序，並運用權勢讓它無論如何都要通過」，徐世榮提醒，這就是專制獨裁的思維，已經背離民主政治的基本精神，因此韓國瑜唬爛的另一面，其實是專制獨裁的思維及作法。

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