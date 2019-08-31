造謠韓墜樓的網友是綠營網軍？鄉民對IP狠打臉：根本英黑

2019-08-31 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今（31）日在批踢踢實業坊（PTT）造謠韓國瑜死訊。韓國瑜競選辦公室痛斥黑韓到沒有人性；也有媒體、網友痛罵「韓黑」、「1450（綠營網軍）」下流。不過有鄉民查證造謠者ID後發現，該造謠者根本不是「1450」，反而是時常在臉書上PTT上發文痛罵民進黨與總統蔡英文及支持者是「綠畜」、「1450」的「英黑」。

今日上午有帳號為「swing1221」的鄉民在PTT八卦板發文造謠韓國瑜死訊，引起大眾譁然，版主群立刻封鎖他的帳號；稍晚，韓競辦發言人何庭歡也說，黑韓不應該黑到沒有人性、沒有是非，表示競辦會委請律師蒐證提告。更有媒體及網友痛批「韓黑」、「1450」下流無極限。

對此，也有鄉民立刻起底造謠者的IP，發現他是使用跳板IP發文，循線追查，發現與「swing1221」數個IP相同的帳號。令人意外的是，這些帳號不但經常轉發韓國瑜的正面新聞，更常批評民進黨蔡英文與柯文哲，其中一個發文量大，疑似為主要的帳號，更是整天在文章留言處大罵「綠畜」、「1450」，甚至人身攻擊侮辱蔡英文。

對此，其他鄉民也紛紛痛批「自導自演」、「終於等到IP分析了XD 不意外」、「韓粉不意外 含淚發假消息 辛苦了」、「這是我看過最低等級的反串之一」、「這種造謠造得太誇張的 真的很難信是1450」、「這種程度也來自導自演」。

鄉民追查結果請見：PTT

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法