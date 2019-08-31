連署已28萬多份？王金平：有聽說 連署是朋友自動自發的

2019-08-31 16:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕前立法院長王金平今天到雲林參加由雲林農田水利會舉辦的「讓愛先發」公益兒童籃球營開場及開球。對於外傳王金平總統連署已達28萬多份，目標是40萬？王金平表示，聽說、聽說，真正連署的時候才來設定總目標，現在沒有說要連署，連署是朋友們自動自發的。

媒體詢問，王金平等人在凝聚所謂的第三勢力？王金平回答說，第三勢力如果順利的話，應該是滿大的啦！譬如說無黨聯盟、宗教聯盟、親民黨、新黨，或者是民眾黨等等，只要他們結合在一起，真正團結力量就大，現在就是看看每個政黨他們的意願怎麼樣。

王金平也說，第三勢力主持人都要努力去號召、團結大家。政黨大概佔所有人數的4.5％，中天的新聞叩應節目上面，都寫著政黨佔的票只有4.5％，那表示還有95.5％都是政黨以外，這兩大政黨以外的，所以只要大家真心誠意為台灣好、為國家好，大家團結一致。

王金平也說，很早以前就說要參選到底，只是不曉得這條路怎麼走，他一切交給上天，上天認為他必須要負這個責任，要承擔這個責任，上天總會安排一條路讓他走，沒有也就是順其自然。

針對總統連署部分，外傳中選會連署的表格會做異動，那可能會造成民眾主動幫忙王金平連署的行為變成做白工，王金平則表示，做異動那也是沒辦法的事，以後看看怎麼樣再說。他說，我們就是隨緣，大家盡心就好，總之，現在也沒有決定要怎麼走。

王金平開球前曾小試身手，試投兩個球，結果都投入籃框，展現好身手，也贏得在場民眾一片叫好聲。

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