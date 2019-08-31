大看板掛上...韓國瑜明訪彰化 網友哀怨：沒地方可去嗎

2019-08-31 16:48

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨提名總統參選人韓國瑜將於9月1日來彰化縣走訪8間廟宇，彰化縣黨部今派遣吊車將韓國瑜與4位立委提名參選人「同框」的看板掛起，象徵2020大選正式起跑。不過，卻有不少民眾網路發聲吐苦水，直言不歡迎只會耍嘴皮、常失言的韓國瑜，帶來一堆垃圾來彰化，來亂的！讓人厭惡到極點。

韓國瑜因為行為和言論一再脫序出包，沒把高雄市政搞好，遭到高雄人唾棄，加上，韓妻李佳芬違建農舍爭議延燒，韓國瑜民調大幅下滑，為了挽救頹勢，國民黨開始緊張，希望結合地方力量止血，因此，安排明天彰化縣造勢行程，以拜廟和餐會為主，跟地方人士、企業代表座談為輔。

首站上午10點抵達鹿港天后宮，旋即展開一整天行程，依照4位立委參選人服務選區從北走到南，鹿港天后宮後緊接到伸港鄉福安宮，中午，議長謝典林在議會宴請韓國瑜，下午1點45分抵達花壇鄉虎山巖，隨後到員林市福寧宮、社頭清水岩寺、溪州后天宮參訪，傍晚5點35分到二林鎮仁和宮、溪湖鎮福安宮，預計晚間7點5分結束參訪彰化縣的行程。

行程確定，不少彰化縣民網路臉書撻伐，語帶無奈與嘲諷，有網友說，「我7年級，支持他會被同儕笑，我才不要！」也有網友說，來亂的！帶來一堆垃圾彰化不歡迎。「沒有地方可去了嗎？為什麼要來鹿港妨礙交通？」

更有網友以蝗災形容行程，「我決定跑外縣市…這跟蝗災沒兩樣」還有網友討厭韓國瑜愛說謊，提醒大家不要盲目跟風，「請用用頭腦不要幫垃圾亡國瑜打廣告…」。

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