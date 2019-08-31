反送中》雨傘擋不住槍彈 陳秀寶、陳柏惟推「大聲港計畫」

2019-08-31 13:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕香港反送中運動逼近臨界點，民進黨彰化縣立委參選人陳秀寶、抗韓戰將台灣基進黨發言人陳柏惟，今天站出來譴責香港暴警的不人道行為，更提出推動「大聲港計畫」，希望政府即刻針對香港現況啟動人道救援機制，幫助香港人對抗極權，重新找回民主自由。

這場推動「大聲港」救援計畫的活動，除了陳秀寶和陳柏惟擔任發起人之外，前彰化縣長魏明谷、縣議員尤瑞春、福興鄉長蔣煙燈等人也加入，他們在記者會上高呼口號，「顧人權、挺香港、自由就要大聲港！」同時用手遮右眼象徵聲援香港，希望政府盡快提出具體的聲援計畫，避免萬一局勢惡化，香港青年將面臨無處可去的困境。

身為媽媽的陳秀寶，孩子正是大學階段，對於香港青年朋友的處境，她以媽媽的心情提出呼籲，希望台灣能為這些青年朋友準備好後續就學、就業及安置的環境。

陳秀寶說，她看到香港青年為了自己的未來不顧生命爭取自由，看了相當不捨，台灣人要珍惜過去民主前輩爭取而來的民主自由，全世界為了幫助對抗極權的民眾施以人道救援，已經有過不少案例，過去我們為了爭取自由也受到很多國家救援幫助，此時香港民眾陷入受難，現在也應該由我們發起人道救援，幫助香港。

基進黨台中市立委參選人陳柏惟一針見血點出，香港事件台灣人要覺醒，國家的未來由台灣自己決定，他指出，過去華人世界喜歡拚經濟，不愛管政治，香港人更是其中之一，他們會說自己是經濟動物，拚經濟別管政治，過去香港政治讓英國人管很正常也很OK，現在改由中國管感覺不對，與過去不同，甚至意識到生命危險，香港事件告訴台灣人民，從來沒有政治零分，既然政治是有分數的，台灣人還要讓中國管嗎？這就是香港問題給台灣人最大的警惕。

與會者邀請全國民眾一起加入「大聲港計畫」，用實際行動救援香港，更訴求主張政府針對香港現況正式宣布啟動人道救援機制，中央相關部會共同成立人道救援小組，針對香港青年就學、就業、安置、移居等，盡快提出可採取的行政作為和救援方案。

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