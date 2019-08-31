吳敦義加碼幫韓國瑜買單承租北部競辦 韓辦免花一毛錢

2019-08-31 12:46

〔記者施曉光／台北報導〕雖然外界「換瑜」聲不斷，但國民黨主席吳敦義力挺總統參選人韓國瑜沒有懸念，除了免費提供中央黨部5樓約30坪的空間，做為韓國瑜個人的北部專屬辦公室，現在就連原本由韓國瑜競選辦公室自行向中投公司租用中央黨部11樓做為北部辦公室租金以及管理費等相關開銷，日前拍版決定全部由黨中央買單，韓辦不用花到1毛錢。

韓陣營8月上旬就已現勘過北部辦公室預定空間，但直到前天才有動靜，施工拆除去年租用該空間的台北市長參選人丁守中競選總部3堵隔間牆板，其中除考量農曆鬼月的因素，還涉及「承租人」的問題。

據了解，原本國民黨中央要求比照丁守中，由韓陣營自行承租，但後來韓陣營向黨內高層提出要求，吳敦義拍板決定由黨中央承租，因此行管會財務室日前已與中投公司完成簽約，租期間從9月起到明年1月大選結束，而且未來不只每坪1500元的租金，就連每個月的大樓管理費、水電費、電話費、網路費，合計每月20多萬元開銷，都將全部由黨中央買單，目前該空間進入施工期，預定9月上旬完工後，韓辦即可隨時進駐。

黨內人士透露，雖然吳敦義當初在中常會說要盡全力協助韓陣營設置北部辦公室，「該給什麼設備，就給什麼設備，不要太寒酸」，但當時只是針對電話、辦公室桌椅等設施，如今變成由黨中央「全包」，因此，行管會財務室將想辦法從政治獻金來源支應，以免被行政院黨產會找麻煩。

韓陣營人士表示，雖然過去使用同一個空間的丁守中是自付租金，但如果黨中央幫台北市長參選人付租金，那新北市長參選人要不要也幫忙？這樣黨部就會很難做人，反觀韓國瑜是國民黨提名的總統參選人，而且總統參選人全國只有一個，當然就與黨中央掛在一起，因此就由黨中央支付租金合情合理，而且黨部以募款所得支付具有正當性，「房客」就讓黨部來當，韓辦不要有太多糾葛，就不會被東廠、西廠來挑剔。

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