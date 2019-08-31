總統府預算有玄機？週刊：蔡英文、陳建仁卸任禮遇編列曝光

2019-08-31 09:16

〔即時新聞／綜合報導〕總統府昨天將明年度預算書送立法院，週刊報導，其中卸任禮遇方面，前總統李登輝的總統卸任禮遇今年期滿，明年將享有副總統卸任禮遇；另外，總統蔡英文的卸任禮遇未見編列，引人關注。

《鏡週刊》報導，總統府編列明年度副總統陳建仁的卸任禮遇共562萬6千元，未見編列總統蔡英文的卸任禮遇。

報導舉例，前總統馬英九2012年爭取連任，府方在2011年送立法院的2012年度預算書，當時也未編列馬英九的卸任禮遇，僅編前副總統蕭萬長的部分，馬當選也驗證預算書的編列。從明年的預算編列，似乎是預測蔡英文明年可以連任。

卸任正副總統禮遇條例於2006年修法，取消卸任元首終身禮遇。根據條例，總統禮遇期間與任職期間相同，未滿1年以1年計算，李登輝1988年1月13日至2000年5月20日擔任總統，可享總統卸任禮遇13年，至2019年底止。此外，李登輝曾任3年7個多月副總統，卸任總統禮遇期滿後，還可享4年的卸任副總統禮遇。

《鏡週刊》提到，李登輝的總統卸任禮遇今年期滿，明年僅有前總統馬英九享有卸任總統禮遇。明年度李登輝的卸任副元首禮遇，包括禮遇金229萬2千元、辦公事務費400萬元、醫療保健費35萬元等，共約664萬2千元。去年李登輝的卸任總統禮遇編列868萬3千餘元。

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