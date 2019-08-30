郭台銘獨立參選？ 曾馨瑩堂哥建議：93軍人節宣布最適合

2019-08-30 19:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕鴻海創辦人郭台銘今天返台，幕僚受訪時說，「若郭台銘參選，會獨立參選」，且會在9月17日前宣布，郭台銘妻子曾馨瑩的堂哥曾惠騰說，郭董宣布參選可能會從9月3日、10日、13日挑1天，但他和不少郭粉強烈建議93軍人節最合適，因為這一天向三軍致敬，應該會吸納到不少軍人的票。

郭台銘今天結束中東行返抵國門，外界關心參選總統問題，他都交由永齡基金會副執行長蔡沁瑜回答，蔡沁瑜透露，郭台銘若要參選，會在9月17日前宣布，而且會以「獨立參選人」身分參選，這樣的宣示讓郭粉很興奮，因為他們早已為連署分配工作。

擔任南投連署站站主的曾馨瑩堂哥曾惠騰說，老虎軍團已把9月10日到18日有關連署前的工作流程都排好，全台預定有100個連署站主，16日就會公布100個連署站的地點，18日會有連署站主的視訊會議，19日即全台同步展開連署作業。

曾惠騰也說，郭台銘最有可能宣布參選的日期，有媒體說會是9月13日中秋節，但據了解這是其中一個可能的日期，另外還有考慮9月3日和9月10日，而自己和一些郭粉建議在93軍人節這天宣布。

曾惠騰說，他自己是空軍官校飛行41期畢業，不久前開同學會，在聚會中向同學推薦郭台銘，同學們大多表態會支持，郭台銘若能在軍人節這天向三軍致敬，並宣布參選，相信會吸納到不少軍人的票。

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