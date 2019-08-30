柯稱給他千億要發展無人機 王定宇酸：去國防展走太快沒看到？

2019-08-30 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲28日接受「館長」陳之漢訪問，兩人談到F-16V美國對台軍售案。對此，民進黨立委王定宇昨在臉書發文要柯「基於事實來批評」，質疑「中科院與國軍的努力，柯市長可能是不清楚喔？」並列舉兩點解讀，包括柯「可能走太快沒看到」與「可能太忙沒查資料」。

柯文哲當時在訪問 中（影片約34分35秒處）表示，我跟你說，F-16V一買下去，「拜託欸」，並稱首批是2400億，「我聽說好像第一批要買到4000億」，但維護費用「要乘3倍、1.6兆，哇」。

柯文哲也提到，最近去看國防科技展，對目前軍事防衛上的幾個戰略有意見。柯認為，若要花1.6兆買F-16V，你給我1000億，我要發展無人機，並稱1000億就夠，包括無人潛艦、無人機，並稱花1.6兆去買F-16V，「跟台灣一點關係都沒有」、「錢給美國然後換武器」，若1000億用在台灣科技發展，變成自己的產業。柯接著稱，台灣有2個在國防上不對稱作戰要做，即無人飛機（潛艦）與網軍。

王定宇在文中表示，世貿國防航太展中，體積最大、幾乎佔據一半展場的，分別為騰雲無人機、劍翔無人機群，反問柯「為何去看國（防）展的您，可以假裝沒看到？」王也澄清，「66架全新F-16V是80億美金（2500億），4000億是謠言，1.6兆是亂算」。

王定宇在文中指出，其實不用1000億，「台灣中科院建構劍翔無人機群 ，5年投入800億，已經進入量產階段，預計量產104架」，並似意有所指地調侃，「還記得有人說過『政治不難，找回良心而已！』」

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