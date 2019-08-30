歷年來最「幼齒」 7歲小禮兵今獲頒國防教育貢獻獎

2019-08-30 11:14

〔記者黃欣柏／台北報導〕國防部今舉辦「軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，由總統蔡英文頒發「國軍楷模」、「模範團體主官」、「敬軍模範」及「全民國防教育傑出貢獻獎」等獎項，其中多次參加國軍儀隊活動的台北市士東國小學童向杰恩，以7歲年齡獲頒「全民國防教育傑出貢獻獎」，成為歷年來最年輕獲獎人。

原本根據「陸海空軍服制條例」規定，非現役軍人未經許可不得穿著國軍制服，不過向杰恩今在國防部事前許可之下，穿著一席國軍儀隊制服現身領獎，可愛模樣吸引不少媒體爭相拍照。向杰恩致詞時除感謝父母及儀隊成員，也特別感謝蔡總統讓他獲獎。

為表彰各界對推動全民國防教育的支持，今年「全民國防教育傑出貢獻獎」增設「社會教育─社會大眾」個人獎，責由各司令部、指揮部薦報。而向杰恩長期熱情參與全民國防教育各項活動，成效卓著，特別獲空軍司令部薦報。

軍方表示，向杰恩去年曾擔任國防部「愛國歌曲競賽」、「儀隊競賽」、「暑期戰鬥營─儀隊體驗營」、「軍人節活動─疾風快閃」等活動的演出嘉賓，另還參與國慶影片與「莒光園地」節目拍攝，並協助台北市教育局等單位推動公益活動，在空軍司令部薦報下獲獎。

國防部指出，本次接受表揚人員包括陸軍10軍團上校鐘政甫等44位「國軍楷模」、陸軍6軍團21砲指部防空營2連上尉連長蔡雅雯等26位「國軍模範團體主官」、進出口商業同業公會聯合會副理事長林燦明等22位「敬軍模範」、向杰恩等37位「全民國防教育傑出貢獻個人獎」及新北市副市長謝政達等19位「全民國防教育傑出貢獻團體獎」，合計共148位。

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