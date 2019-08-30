高雄愛情摩天輪4處地點曝光 台灣基進批攏係假

2019-08-30 11:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府將在今天下午，舉行愛情摩天輪暨複合商業開發招商說明會，台灣基進與民進黨議員早上提前召開《欺騙大眾！摩天輪招商說明會都是假》記者會，並搶先曝光愛情摩天輪評估的4處地點，其中3處位於高雄港區。

台灣基進組織部主任李雨蓁表示，在「8月給個交代」的壓力下，韓市府終於在8月最後一個上班日的下午，召開愛情摩天輪「說明會」，但卻從原本「多國廠商有興趣投資」，變成「聽取意見」的說明會。

李雨蓁說，招商規範中，摩天輪「結合住宿」、「上去1小時做愛做的事」等功能並未規範，摩天輪的特色、尺寸等也未明定，與韓國瑜多次在媒體放話的天差地遠，顯然原先吹的牛皮已經被戳破。

李雨蓁並透露，市府設定的4個基地中，3個位在港區，分別是航港局管轄的蓬萊港、港務局管轄的16至18號碼頭，航港局與市府、中油共同擁有的高雄展覽館旁土地，只有一處是在69期重劃區接近中都磚窯廠，但也不是在愛河畔，這和韓國瑜「在愛河上面架設摩天輪」的目標，有明顯出入。

李雨蓁強調，港區開發必須經過中央主管機關同意，韓市府未獲得同意，就開說明會突襲中央，竟還惡人先告狀，透過特定媒體放話「恐中央卡韓」，這種惡劣手段，只是為了幫政見跳票找台階下。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋批評，開說明會不等於兌現政見，根據《土地法第25條》，市有土地要設地上權超過10年，得經過市議會同意，行政院核准，韓國瑜問過市議會了嗎？

張博洋批說，高市府淪為韓國瑜拯救民調的機器，呼籲廠商不要陷入「政治摩天輪」的陷阱，呼籲市民一起下架無能的草包市長，讓高雄的水岸發展重回正軌。

民進黨高雄市議員簡煥宗表示，一開始的摩鐡摩天輪，如何去取得使用執照和建照？如果修正爲大家所認知的一般摩天輪，這樣又和當初韓國瑜自己講得又不一樣，再次自己打臉自己！

簡煥宗提醒，針對興建地點，愛河沿岸屬「沙仔地」地質較為鬆軟，必須要作地質改良，而高雄港區土地，市府是否都有作好相關的環境影響評估？

Wecare高雄「罷韓30行動」發起人尹立無法到場，也透過台灣基進表達意見，尹立強調，政府正常的招商程序，都是先評估地點後公告，再來才是招商說明會，但現在韓國瑜直接跳過所有程序，就把廠商找來看一塊不見得確定的地，完全不符正常程序。

尹立痛批，顯然韓國瑜僅是藉由這場說明會，創造媒體曝光，根本就是「假拚經濟、真救選情」。

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