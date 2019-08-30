點出韓國瑜「這個問題」 藍營內部憂喊：恐拖累立委選情！

2019-08-30 00:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期從「國家機器」到「見日本議員遲到」等事件爭議不斷，民調更是相當低迷，不停落後，藍營輔選系統也憂心高喊，若韓國瑜若不能「停止自爆」，將「難保不會拖累立委選情」。

根據《新新聞》報導，國民黨在明年大選竟然出現「總統落後、立委領先」的詭異戰況，有資深黨務人士坦言，依照過往經驗不太可能總統弱勢，而立委仍能保持強勢，韓國瑜必須盡快止跌回升，不然會帶著藍營立委選情往下走。

韓國瑜近期民調相當低迷，連在立場偏藍的台灣競爭力論壇近期公布的民調中，在與總統蔡英文、台北市長柯文哲及鴻海創辦人郭台銘聯盟「三咖督」時的支持度，蔡英文以32.3％的支持度拿下第一，而韓國瑜只拿下31.6％，甚至低於國民黨的政黨支持度。

報導指出，有藍營輔選人士指出，若韓國瑜在藍綠對決時，支持度沒比國民黨政黨支持度高多少，代表韓國瑜無力拓展基本盤以外的選票，輔選人士強調，這樣只能穩住傳統藍大於綠的區域立委席次，而其他藍綠實力接近的激戰區，韓國瑜可能會幫不上忙，甚至會拖累藍委參選人，讓他們承受失去年輕、中間選票的風險。

報導表示，有知情人士透露，韓國瑜帶職參選之前，高雄市立委選舉對國民黨而言是高度樂觀，原本可以在韓流加持下，在7席立委中坐三搶四，不過，韓國瑜如今決定帶職參選，支持度崩跌，有國民黨立委參選人也感受到死忠韓粉外的普通市民對韓國瑜已產生高度反感，最多只能「搶下一席」。

報導指出，有親近前新北市長朱立倫的人士表示，目前新北市只剩新店、中永和等4個選區算是穩定，至於板橋市兩席立委選情都已經落後，因此，這名人士大嘆，若是韓國瑜「形象爭議」及「黨內整合問題」一日不解決，藍營在新北市的立委席次最多「只剩搶六的空間」。

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